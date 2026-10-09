Crescent Energy Aktie
WKN DE: A3DM25 / ISIN: US44952J1043
|
09.10.2026 23:28:00
Crescent Energy Prices Public Offering At $12.50/Shr
(RTTNews) - Crescent Energy Company (CRGY) announced the pricing of a public offering of 80 million shares of its Class A common stock at $12.50 per share.
Crescent Energy plans to use the offering proceeds to help fund its acquisition of Eagle Ford oil and gas assets from a Devon Energy subsidiary. The acquisition is expected to close in the fourth quarter of 2026 or early 2027, subject to customary conditions and regulatory approvals.
Crescent Energy has given underwriters a 30-day option to purchase up to 12 million additional Class A shares at the public offering price, minus underwriting discounts and commissions.
In after-hours trading, the shares were trading 0.55 percent up at $12.73, after closing Friday's trading 2.69 percent higher, on the NYSE.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Crescent Energy
|
02.08.26
|Ausblick: Crescent Energy legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
19.07.26
|Erste Schätzungen: Crescent Energy zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
03.05.26
|Ausblick: Crescent Energy zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Crescent Energy
Aktien in diesem Artikel
|Crescent Energy
|0,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich fester -- ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX beendet Handel deutlich stärker -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex am letzten Handelstag der Woche im Plus notierte. Die US-Börsen setzten zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.