Grove Aktie
WKN DE: A3CTE5 / ISIN: US39959A1060
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08.05.2026 22:23:30
Crescent Grove Trims Its Ultrashort Bond Position -- Selling $5.4 Million Stake in UYLD
According to a recent SEC filing, Crescent Grove Advisors, LLC sold 104,808 shares of the Angel Oak UltraShort Income ETF (NASDAQ:UYLD) during the first quarter of 2026. The estimated transaction value was $5.37 million, calculated using the average closing price for the first quarter of 2026. The estimated transaction value was approximately $5.4 million, calculated using the average closing price during the quarter. At quarter-end, the fund held 243,870 shares valued at $12.5 million.Angel Oak UltraShort Income ETF (UYLD) is a non-diversified ETF that provides exposure to a portfolio of ultrashort-duration fixed-income assets.This looks like a straightforward portfolio trim rather than a loss-of-confidence moment. Crescent Grove cut its UYLD stake by about 30% -- from roughly 348,700 shares to 243,900 -- but it still holds a meaningful position worth $12.5 million, or roughly 1.2% of AUM. Moves like this are common among wealth management firms as they fine-tune their allocations each quarter.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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