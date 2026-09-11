Crescita Az nominativa präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Crescita Az nominativa gab am 09.09.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0,01 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,020 EUR je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,08 Prozent auf 38,1 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 38,1 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at