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19.03.2026 06:31:28

Crescita Az nominativa stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Crescita Az nominativa hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1,78 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Crescita Az nominativa 0,210 EUR je Aktie generiert.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 6,70 Prozent auf 43,4 Millionen EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 46,6 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -1,740 EUR. Im Vorjahr waren 0,260 EUR je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Crescita Az nominativa im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 4,64 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 156,64 Millionen EUR. Im Vorjahr waren 164,26 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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