Crescita Therapeutics stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Crescita Therapeutics hat am 05.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS belief sich auf 0,04 CAD gegenüber -0,050 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,4 Millionen CAD – ein Plus von 50,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Crescita Therapeutics 3,6 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at