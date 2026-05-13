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13.05.2026 06:31:29
Crescita Therapeutics stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Crescita Therapeutics hat sich am 11.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,06 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Crescita Therapeutics -0,050 CAD je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 59,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,6 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,5 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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