Cresco Labs gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Cresco Labs lud am 06.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Cresco Labs hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,05 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,070 CAD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 227,1 Millionen CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 241,9 Millionen CAD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at