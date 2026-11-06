Cresco Labs Aktie
WKN DE: A2PAHM / ISIN: CA22587M1068
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06.11.2026 12:57:49
Cresco Labs Q1 Net Loss Narrows
(RTTNews) - Cresco Labs Inc. (CRLBF), a cannabis products company, reported on Friday reported that net loss for the narrowed to $14.53 million from $21.97 million in the prior-year quarter.
Net revenue for the quarter increased to $172.78 million from $164.91 million in the same quarter last year.
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|Ausblick: Cresco Labs verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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22.10.26
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