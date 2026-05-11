Cresco Labs vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Cresco Labs hat am 08.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Cresco Labs vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,05 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,060 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 12,72 Prozent auf 207,6 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte Cresco Labs 237,8 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at