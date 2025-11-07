Cresco Labs: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Cresco Labs gab am 05.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Cresco Labs in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,37 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 227,1 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 245,2 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at