Cresco mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Cresco präsentierte am 05.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 31,85 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Cresco ein EPS von 26,50 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 15,87 Milliarden JPY gegenüber 14,75 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at