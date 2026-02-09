Cresco mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Cresco hat sich am 06.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 37,74 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 26,17 JPY je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Cresco mit einem Umsatz von insgesamt 16,25 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,60 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 11,34 Prozent gesteigert.

