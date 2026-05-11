Cresco präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Cresco hat am 08.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 41,90 JPY, nach 35,87 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 17,47 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 11,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15,66 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 129,82 JPY gegenüber 106,89 JPY im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite hat Cresco im vergangenen Geschäftsjahr 64,68 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Cresco 58,76 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at