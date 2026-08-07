Cresco zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Cresco stellte am 05.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 21,46 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 18,33 JPY erwirtschaftet worden.

Cresco hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16,68 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 15,08 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at