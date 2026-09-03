Cressanda Solutions hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Cressanda Solutions hat am 31.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 INR. Im Vorjahresquartal hatten -0,010 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at