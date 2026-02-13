Cressanda Solutions veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Cressanda Solutions hat am 11.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,10 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,020 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 94,26 Prozent auf 2,9 Millionen INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 49,8 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at