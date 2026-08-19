Cressanda Solutions: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Cressanda Solutions stellte am 17.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,02 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Cressanda Solutions ein EPS von 0,060 INR je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 80,62 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 110,8 Millionen INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 21,5 Millionen INR.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,190 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Cressanda Solutions 0,010 INR je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 78,84 Prozent auf 68,69 Millionen INR. Im Vorjahr hatte Cressanda Solutions 324,64 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at