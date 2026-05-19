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19.05.2026 08:49:34
Crest Nicholson delays results as housebuilder seeks leniency from lenders
Shares in group have plummeted since profit warning last monthWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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