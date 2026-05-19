19.05.2026 08:49:34

Crest Nicholson delays results as housebuilder seeks leniency from lenders

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Nahost-Konflikt im Fokus: ATX etwas fester -- DAX legt kräftig zu -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Markt zeigt sich am Dienstag freundlich. Der deutsche Leitindex verbucht deutliche Gewinne. Die Börsen in Asien finden am Dienstag keine gemeinsame Richtung.
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