Crestchem: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Crestchem stellte am 12.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 3,14 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,16 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 92,6 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 84,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 50,3 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at