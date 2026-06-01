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01.06.2026 06:31:29
Crestchem gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Crestchem ließ sich am 29.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Crestchem die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,67 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,03 INR je Aktie in den Büchern standen.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 41,39 Prozent auf 102,3 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 72,3 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 9,03 INR. Im letzten Jahr hatte Crestchem einen Gewinn von 9,09 INR je Aktie eingefahren.
Der Jahresumsatz wurde auf 296,07 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 249,75 Millionen INR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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