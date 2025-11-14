Crestchem stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Crestchem hat am 12.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 1,82 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Crestchem 3,32 INR je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Crestchem in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 7,82 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 71,9 Millionen INR im Vergleich zu 78,0 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at