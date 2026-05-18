CRESTEC legte Quartalsergebnis vor

CRESTEC präsentierte in der am 15.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 119,37 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte CRESTEC 78,37 JPY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,62 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,66 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 4,78 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at