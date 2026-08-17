CRESTEC stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

CRESTEC hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,67 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -7,920 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CRESTEC im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,20 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,42 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 4,20 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 328,81 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 240,15 JPY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 2,72 Prozent auf 18,79 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 18,27 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.at