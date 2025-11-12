|
Cresud vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Cresud ließ sich am 10.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Cresud die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 60,02 ARS. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -65,980 ARS je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal hat Cresud 190,16 Milliarden ARS umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 16,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 226,51 Milliarden ARS umgesetzt worden.
