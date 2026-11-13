Cresud veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Cresud präsentierte am 10.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,75 ARS. Im Vorjahresviertel hatte Cresud 60,02 ARS je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat Cresud mit einem Umsatz von insgesamt 413,55 Milliarden ARS abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 318,53 Milliarden ARS erwirtschaftet worden waren, um 29,83 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at