13.02.2026 06:31:29
Cresud zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Cresud ließ sich am 10.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Cresud die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Cresud hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 55,48 ARS je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -31,290 ARS je Aktie gewesen.
Der Umsatz wurde auf 307,50 Milliarden ARS beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 204,47 Milliarden ARS umgesetzt worden waren.
