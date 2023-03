Crew Energy: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Crew Energy hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.03.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2022 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,440 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Crew Energy 0,310 CAD je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 32,77 Prozent auf 137,0 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 103,2 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,63 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 1,27 CAD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Crew Energy 598,57 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 79,83 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 332,85 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 1,40 CAD je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 478,67 Millionen CAD taxiert.

Redaktion finanzen.at