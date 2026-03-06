Crexendo gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Crexendo hat am 03.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,020 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Crexendo im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,21 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 18,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 16,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Crexendo hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,160 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,060 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 68,17 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 12,05 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 60,84 Millionen USD erwirtschaftet worden.

