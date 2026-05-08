Crexendo informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Crexendo hat am 05.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,02 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,040 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 20,7 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at