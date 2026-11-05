Crexendo mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Crexendo lud am 03.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,03 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Crexendo in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 43,89 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 25,2 Millionen USD im Vergleich zu 17,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at