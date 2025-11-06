Crexendo öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Crexendo hat am 04.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,96 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 17,5 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at