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07.08.2026 06:31:29
Crexendo: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Crexendo präsentierte in der am 04.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,03 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,040 USD erwirtschaftet worden.
Der Umsatz lag bei 24,7 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 48,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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