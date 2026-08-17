CRG hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

CRG hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,16 JPY gegenüber -2,790 JPY im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,62 Prozent auf 4,20 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,01 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at