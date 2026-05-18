CRG präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

CRG hat sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 11,64 JPY. Im Vorjahresquartal hatten 0,830 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,84 Prozent auf 3,94 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,06 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at