CRH-Aktie gibt dennoch nach: CRH wächst vergleichbar um 5 Prozent - Wachstum in Amerika und Europa

In einer Mitteilung der CRH plc hieß es, das Geschäft mit Baustoffen in Nord- und Südamerika sei vergleichbar um 8 Prozent gewachsen und in Europa um 6 Prozent. Nominal kletterte das Geschäft in Amerika um 10 Prozent, während es in Europa um 1 Prozent fiel.

Für das erste Halbjahr rechnet der Konzern bei Umsatz, EBITDA sowie Marge mit Werten über dem Niveau des Vorjahres.

Die CRH-Aktie verliert an der EURONEXT in Dublin zeitweise 4,15 Prozent auf 43,66 Euro.

DJG/DJN/rio/smh

LONDON (Dow Jones)