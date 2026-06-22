CRH Aktie
WKN: 864684 / ISIN: IE0001827041
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22.06.2026 20:01:43
CRH digs deep for a bigger share of the US construction boom
Irish building materials group’s deal for Arcosa is worth doingWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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