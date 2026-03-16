CRH Aktie
WKN: 864684 / ISIN: IE0001827041
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16.03.2026 15:19:53
CRH to ditch London listing entirely following New York shift
Irish group cites low level of trading in London shares and the cost and regulatory burden of secondary listingWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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