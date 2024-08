CRI Middleware öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

CRI Middleware präsentierte in der am 08.08.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2024 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,92 JPY, nach 9,18 JPY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat CRI Middleware im vergangenen Quartal 737,9 Millionen JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CRI Middleware 709,2 Millionen JPY umsetzen können.

