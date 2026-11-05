Cricu a Aktie
WKN DE: A2QQ7C / ISIN: US22658D1000
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05.11.2026 01:27:02
Cricut: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 3, 2026, Cricut (NASDAQ:CRCT) reported that revenue increased approximately 11% year over year to $188.6 million. The craft technology company generated $27.8 million in net income while expanding into sticker printing, its first new hardware category since 2014.
Three takeaways from management's comments stand out for long-term investors.
Management expanded beyond core electronic cutting machines to include StickerPix, a connected line of photo- and sticker-printing machines, to reach new customers and boost engagement across its ecosystem. StickerPix launched late in the quarter, so its financial impact is still ahead.
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