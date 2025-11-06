Cricut A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Cricut A hat am 04.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,050 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 167,9 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 170,4 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at