Cricut A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Cricut A hat am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,13 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,100 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 170,4 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 188,6 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at