Cricut A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Cricut A ließ sich am 07.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Cricut A die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Cricut A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,09 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,040 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Cricut A im vergangenen Quartal 167,4 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Cricut A 181,2 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at