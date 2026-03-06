Cricut A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Cricut A hat am 03.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,060 USD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig standen 203,6 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 2,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Cricut A 209,3 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,350 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,290 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,53 Prozent auf 708,78 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 712,54 Millionen USD erwirtschaftet worden.

