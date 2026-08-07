Cricut A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Cricut A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,110 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 9,20 Prozent zurück. Hier wurden 156,3 Millionen USD gegenüber 172,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at