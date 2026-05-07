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07.05.2026 06:31:29
Cricut A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Cricut A hat am 05.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es stand ein EPS von 0,10 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Cricut A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,110 USD in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Cricut A in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,94 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 159,5 Millionen USD im Vergleich zu 162,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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