Cricut A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Cricut A hat am 05.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0,10 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Cricut A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,110 USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Cricut A in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,94 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 159,5 Millionen USD im Vergleich zu 162,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at