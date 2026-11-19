Russian Aktie
ISIN: RU000A0JU6Q7
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19.11.2026 04:47:21
Crimean Bridge has been attacked again, Russian official says
The Crimean Bridge was attacked for the third time this week, Crimea's Russian-installed governor said. The attack comes as Vladimir Putin prepares to sit down with Donald Trump and Xi Jinping for joint talks in China.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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