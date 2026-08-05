Crinetics Pharmaceuticals: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Crinetics Pharmaceuticals hat am 03.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1,14 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Crinetics Pharmaceuticals -1,230 USD je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Crinetics Pharmaceuticals im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2338,83 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 25,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 1,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at