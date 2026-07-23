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23.07.2026 06:31:29
CRISIL informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
CRISIL hat am 21.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 29,60 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 23,46 INR je Aktie in den Büchern standen.
Das vergangene Quartal hat CRISIL mit einem Umsatz von insgesamt 10,75 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,43 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 27,56 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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