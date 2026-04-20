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20.04.2026 06:31:29
CRISIL präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
CRISIL lud am 17.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 31,90 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 21,86 INR erwirtschaftet worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 30,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10,58 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 8,13 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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