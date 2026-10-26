CRISIL präsentierte Quartalsergebnisse

CRISIL lud am 23.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 27,97 INR gegenüber 26,41 INR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat CRISIL im vergangenen Quartal 10,95 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 20,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CRISIL 9,11 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at